ОГП: власти массово отказывались включать оппозиционных представителей в состав участковых комиссий

Власти массово отказывались включать оппозиционных представителей в состав участковых избирательных комиссий, заявил БелаПАН председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько.

По его словам, ОГП различными способами выдвинула в состав участковых комиссий около 100 своих представителей. «В итоге у нас практически полный ноль по включению в участковые комиссии за исключением Миор», — сообщил политик.

ОГП, отметил Лебедько, «сделала лакмусовую бумагу, смысл которой был в том, чтобы тотально закрыть округа, где выдвигаются представители партии». В Минске было два таких округ. Представители партии также выдвигаются кандидатами в депутаты в Могилеве, Гомеле, Бобруйске, Орше и Витебске.

Например, в округе, по которому выдвигается заместитель председателя ОГП Николай Козлов, 13 избирательных участков. Ни один из представителей оппозиции не попал в состав избиркомов. В Могилевской области ОГП выдвигала своих представителей в 23 участковые комиссии, ни один из них не был включен в их состав.

«У нас ограниченное участие в выборах, но мы выдвигали очень подготовленных и проверенных людей», — подчеркнул Лебедько.

Образование участковых избирательных комиссий, которые создаются для проведения местных выборов 18 февраля 2018 года, завершилось 3 января. Правом на выдвижение представителей в состав комиссий обладают политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей.

Образовано в общей сложности 5.870 участков для голосования: в Гомельской области — 1.022, Минской — 991, Брестской — 923, Витебской — 798, Могилевской — 750, Гродненской — 675, в Минске — 711.

250 участков расположены в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, еще 17 — в воинских частях.

Оппозиция и независимые наблюдатели подчеркивают, что при проведении выборов участковые избирательные комиссии являются ключевыми, так как именно они ведут подсчет голосов. Наличие в избиркомах демократических представителей, а также степень прозрачности работы комиссий свидетельствуют об открытости и честности избирательного процесса.

Депутаты будут избираться в 1.309 местных советов.