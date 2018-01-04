Биржа: российский рубль обновил исторический максимум

4 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль, как и накануне, снизился к доллару США, евро и российскому рублю. Курс российской валюты обновил исторический максимум.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0071 рубля (0,3%) и составил 2,3885 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,006 рубля (0,3%) до 1,985 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0348 рубля (1,01%) и составил 3,469 белорусского рубля за 100 российских, сообщает БелаПАН.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цены на нефть растут. Фьючерсы на Brent торгуются близко к 68 долларам за баррель. Это самые высокие цены на нефть с декабря 2014 года.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11:30 четверга снизился на 27,07 копейки, составив 57,2339 рубля.