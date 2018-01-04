Воспитатель детсада в Светлогорске, откуда ушли маленькие дети, уволена

Уволена воспитатель светлогорского детсада № 21, откуда без спроса ушли три малчика в возрасте 3-4 лет.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования, воспитатель уволена в соответствии с декретом № 5 от 15 декабря 2014 года «Об усилении требовании к руководящим кадрам и работникам организаций».

Начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского райисполкома объявлен выговор, а вопрос соответствия занимаемой должности заведующего ясли-садом № 21 будет рассмотрен после окончания расследования, которое проводит специально созданная комиссия.

Вечером 3 января из детского сада ушли три мальчика в возрасте 3-4 лет. Родители, которые пришли в дошкольное учреждение забирать детей, не смогли их найти. На поиски была поднята по тревоге милиция. Через сорок минут детей обнаружили сотруджники железной дороги в дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль.

Министр образования Игорь Карпенко назвал случай в Светлогорске вопиющим.

«Это следствие грубейшего нарушения педагогическими работниками своих должностных обязанностей, формального отношения к безопасному пребыванию детей в учреждениях дошкольного образования, отсутствия контроля со стороны руководителя и воспитателя учреждения за обеспечением безопасности воспитанников», — заявил министр.

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