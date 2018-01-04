Путин разрешил российским самолетам полеты в Каир

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Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому возобновлено регулярное авиасообщение между Россией и Каиром.

Как отмечается, глава государства внес поправку о Каире в президентский указ номер 553 от 8 ноября 2015 года, которым полностью запретил перевозить пассажиров из России в Египет и где исключение было сделано только для отправляющихся в командировку чиновников. Новый указ вносит в положения предыдущего исключения для Каира.

Путин запретил полеты в Египет после того, как Россия признала терактом катастрофу самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа», в которой погибли 224 человека. Следствие установило, что на борту было заложена бомба и лайнер взорвался в воздухе. Условием для возобновления авиасообщения Россия назвала усиление мер безопасности в аэропортах Египта, сообщает «Дождь».

 


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Тэги: Россия-Египет авиаперевозки Персона: Владимир Путин Город: Каир

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