Под Молодечно «Опель» сбил пешехода и скрылся с места ДТП: пострадавший умер в «скорой»

Дорожно-транспортное происшествии, в результате которого погиб 39-летний сельчанин, произошло накануне примерно в 18:30 в деревне Дуброво Молодечненского района.

Свидетелями ДТП стали трое молодых парней, которые сообщили прибывшим на место аварии правоохранителям подробности случившегося.

Они рассказали, что водитель ехавшего навстречу авто неожиданно вильнул, выехал на встречную полосу, где и сбил человека. После этого оно развернулось и уехало в обратном направлении. По словам свидетелей, ДТП совершил темный «Опель».

Как отмечается, пешеход умер в машине «скорой».

В скором времени сотрудникам милиции обнаружили похожий по описанию «Опель» — автомобиль застрял в грязи за околицей деревни. По данным правоохранителей, мужчины, пытавшиеся вытолкнуть авто, находились в нетрезвом состоянии.

Сначала оба категорически отрицали свое причастие в ДТП. Но позже признались в содеянном.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку по факту аварии.