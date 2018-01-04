Под Молодечно «Опель» сбил пешехода и скрылся с места ДТП: пострадавший умер в «скорой»

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Дорожно-транспортное происшествии, в результате которого погиб 39-летний сельчанин, произошло накануне примерно в 18:30 в деревне Дуброво Молодечненского района.

Свидетелями ДТП стали трое молодых парней, которые сообщили прибывшим на место аварии правоохранителям подробности случившегося.


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Они рассказали, что водитель ехавшего навстречу авто неожиданно вильнул, выехал на встречную полосу, где и сбил человека. После этого оно развернулось и уехало в обратном направлении. По словам свидетелей, ДТП совершил темный «Опель».

Как отмечается, пешеход умер в машине «скорой».

В скором времени сотрудникам милиции обнаружили похожий по описанию «Опель» — автомобиль застрял в грязи за околицей деревни. По данным правоохранителей, мужчины, пытавшиеся вытолкнуть авто, находились в нетрезвом состоянии.

Сначала оба категорически отрицали свое причастие в ДТП. Но позже признались в содеянном.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку по факту аварии.


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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Молодечно

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