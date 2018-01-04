МИД: белорусский «шпион», задержанный в Украине, сообщил о пытках со стороны СБУ

Задержанный в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже 32-летний гражданин Беларуси действительно обращался в белорусское посольство в Киеве по поводу применения к нему пыток со стороны украинских спецслужб для получения признательных показаний.

Выдержки из письма, которое белорус направил в посольство Беларуси в Украине, опубликовал 4 января TUT.BY. В письме описаны обстоятельства задержания.

Обвиняемый также утверждает, что во время задержания сотрудники Службы безопасности Украины применяли по отношению к нему пытки (моральное давление и физическую силу), в связи с чем он вынужден был оклеветать себя.

Дмитрий Мирончик подтвердил БелаПАН, что такое письмо поступало в белорусское посольство в Киев. «Насколько я знаком с ситуацией, обращение датировано еще июлем прошлого года. Последний консульский контакт с гражданином Беларуси у посольства был в начале декабря», — добавил представитель МИД.

Ожидается, что на следующей неделе белорусу может быть предъявлено официальное обвинение по части 1 статьи 114 УК Украины (шпионаж).