В Минске по факту нападения на АЗС возбуждено уголовное дело

Столичные следователи устанавливают обстоятельства разбойного нападения на автозаправочную станцию. Преступление было совершено утром в четверг, четвертого января.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Минску Марина Дранькова, около 10 часов в помещении магазина автозаправочной станции на улице Тимирязева в Минске 40-летний житель столицы, угрожая применением насилия по отношению к оператору, завладел более чем 200 рублями, продуктами питания и спиртными напитками.

Сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемого. В ходе осмотра прилегающей территории было обнаружено похищенное имущество и предмет, похожий на обрез ружья.

Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи и эксперты провели осмотр места происшествия, назначили криминалистические экспертизы. Они изучают записи камер видеонаблюдения, допрашивают потерпевшую и свидетелей.

Центральным районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК (разбой).

С подозреваемым работают следователи.

Отметим, что санкциями данной статьи предусматривается нваказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.