В Беларуси будут стимулировать семьи на рождение второго и последующих детей

По словам министр труда и социальной защиты Ирины Костевич, государственная политика в новом и следующих годах будет выстраиваться на стимулирование рождения второго и последующих детей и в поддержку многодетных семей.

Как заявила она 4 января на пресс-конференции в Минске, «мы понимаем, что наша задача на ближайшие годы — это семья с двумя и более детьми», пишет БелаПАН.

Чиновница отметила, что существующий сегодня в Беларуси суммарный коэффициент рождаемости недостаточен. В 2016 году этот показатель составлял 1,73 (количество детей, которые приходятся на одну женщину фертильного возраста). «Однако для нулевого воспроизводства населения, по мнению экспертов, коэффициент должен быть не ниже 2,15», — сказала министр.

Она заявила, что средний возраст вступления в первый брак у белорусов увеличивается. Сегодня у мужчин это 28 лет, у женщин — 25 лет. Для сравнения: в 2010 году в среднем женщины впервые выходили замуж в 24,4 года, мужчины женились в 26,5 года.

Соответственно, сказала Костевич, отодвигается и возраст рождения первого ребенка. В 2010 году первого ребенка женщины рожали в 24 года, сейчас — в 26 лет. Министр родила первого ребенка в 21 год. «Сейчас ему 28 лет. И о детях он планирует подумать позже», — отметила она.

Костевич обратила внимание, что молодое поколение сегодня «делает ставку на профессиональный рост, на материальное благополучие, и это надо принимать во внимание при выстраивании государственной политики».

Министр отметила, что за три года реализации программы долгосрочной поддержки многодетных семей (семейного капитала) уже открыто 46 тыс. счетов на 460 млн долларов. «Мы видим, что эта программа работает, — сказала Костевич. — Рост многодетных семей с 2014 года составил более 20%».

Она напомнила, что в Беларуси выплачивают 11 видов пособий семьям с детьми, на которые идет около 2% от ВВП. Социальной услугой няни в 2017 году воспользовались более двух тысяч семей, услугой социальной передышки на 28 дней — около 40 семей.

Отвечая на вопрос о целесообразности сохранения трехлетнего отпуска по уходу за детьми, учитывая, что женщина теряет профессиональные навыки, Костевич отметила: «Мы живем в XXI веке, где повышение своего потенциала и профессионального роста зависит только от женщины. И интернет, и виртуальное образование сегодня это позволяют сделать по очень многим профессиям. Кроме того, на работу можно выходить и раньше на полставки. Это дает возможность крутиться в профессиональной среде и при этом сохранить пособие».

Глава Минтруда и соцзащиты рассказала, что из отпуска по уходу за вторым ребенком вышла через год и четыре месяца: «Было очень тяжело, но я сделала этот шаг».