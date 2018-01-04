После родов мать поместила младенцев в морозилку

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Произошедшее в деревне Бенндорф в районе Заале (Саксония-Ангальт) шокировало местных жителей — полиция в одном из домов обнаружила в морозильной камере двух мертвых детей.

46-летняя мать детей Штеффи была взята под стражу, пишет germania.one.

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Как сообщили в полиции, к ним обратился с заявлением бывший сожитель женщины, Уве. Однако, он говорил только об одном ребенке. Когда же правоохранители прибыли на место происшествия, то обнаружили и второго ребенка.

Штеффи работала медсестрой и страдала от иммунодефицита. В течение года она находилась на больничном, а в этом году планировала начать диализ.

Пока следствие не сообщает причину смерти детей — ответы на этот и другие вопросы должна дать экспертиза. В частности специалисты должны выяснить, были ли дети живы после рождения.

Впрочем, главной рассматривается версия об убийстве.


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Тэги: Германия детоубийство

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