В Гомеле двое малолетних мальчиков ползали по подоконнику открытого окна на пятом этаже

Сегодня днем сотрудники Гомельского городского управления МЧС экстренно выезжали на вызов на улицу Кожара — звонившие в дежурную часть сообщили, что в открытом окне на подоконнике пятого этажа находятся двое детей.

Когда спасатели прибыли на место, детей в открытом окне не было видно. Несмотря на это, они оперативно развернули куб жизни.

«При проведении разведки было установлено, что в квартире находятся двое несовершеннолетних мальчиков 2010 года рождения. Через закрытую входную дверь спасателям удалось установить контакт с детьми и выяснить, что они находятся дома одни, а также разузнать место работы их матери, о чем незамедлительно было сообщено ей по месту работы», — сообщили в МЧС.

Как выяснилось, родители детей находились в это время на работе. Старшей дома оставалась 14-летняя дочь, которая на момент прибытия подразделений МЧС находилась в магазине.

Спасатели продолжали беседовать с мальчиками до прибытия матери домой.