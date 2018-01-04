В Могилеве оппозиционеров не включили в участковые избиркомы

Власти Могилева не включили представителей оппозиционных партий в состав участковых комиссий по выборам депутатов в местные советы, которые состоятся 18 февраля.

Заседания администраций районов Могилева по образованию участковых избиркомов состоялись 3 января и длились, по словам наблюдателей, около четырех часов.

«В Октябрьском районе Могилева мы предлагали в участковые комиссии восемь человек, в Ленинском — семь. Ни один из них не был включен в состав избирательных комиссий», — сообщил БелаПАН председатель Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии (ОГП) Владимир Шанцев. Он добавил, что партия выдвигала восемь членов в участковые комиссии Первомайского района Бобруйска, но никто из них также не был включен в их состав.

«Мы выдвигали своих партийцев в комиссии по тем местам, где должны идти наши кандидаты. Власть пошла своим проторенным путем. Чиновники объясняют, что люди не прошли, потому что не имеют опыта работы. У многих наших людей огромный опыт работы в комиссиях, они грамотные и достойны быть туда включенными. Решения администраций не выдерживает никакой критики», — сказал Шанцев.

В избирательные комиссии Ленинского района Могилева 11 представителей выдвигало общественное объединение «БНФ «Адраджэньне», однако никто из них не включен в избиркомы, сообщил БелаПАН присутствовавший на заседании администрации Ленинского района правозащитник Владимир Кравченко.

Могилевские структуры Белорусской социал-демократической партии (Грамада) не выдвигали представителей в участковые избирательные комиссии в регионе, сообщил БелаПАН первый заместитель председателя партии Игорь Борисов. «Они не пустили никого из нашей партии для работы в окружные комиссии, поэтому мы решили никого в участковые не выдвигать. Какой смысл? Власти уже не прошли тест на демократичность», — заявил он.

«Власти действуют в том же духе, как и прежде, — чтобы как можно меньше было людей от оппозиции, чтобы как можно меньше было прозрачности в выборах», — сказал БелаПАН председатель Могилевской областной организации Белорусской партии левых «Справедливый мир» Игорь Сорока. Он отметил, что в Могилеве партия не выдвигала представителей в участковые избирательные комиссии.

4 декабря Могилевский облисполком и президиум Могилевского облсовета депутатов включили в состав областной комиссии по выборам депутатов местных советов двух представителей провластных политических партий — Коммунистической партии Беларуси (КПБ) и Республиканской партии труда и справедливости (РПТС). Члены ОГП и партии «Справедливый мир» в комиссию не попали. Могилевские городские власти также отказались включить в состав городского избиркома члена ОГП. При этом в состав окружных комиссий вошли все делегированные туда представители КПБ и РПТС — 14 человек. Из 11 выдвинутых представителей ОГП членом окружной комиссии стал лишь один человек, а от «Справедливого мира» и БСДП (Грамада), которые выдвинули по четыре представителя, не был включен никто.