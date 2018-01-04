Лукашенко открыл Рождественский турнир любителей хоккея

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси сложилась добрая традиция начинать спортивный год Рождественским международным турниром любителей хоккея. Об этом он заявил на официальном открытии соревнований.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Глава государства считает, что главными отличиями этого турнира являются «серьезная спортивная составляющая», а также «дух настоящей борьбы», пишет БЕЛТА.

Он особо поприветствовал команду Китая, которая впервые приехала в Минск: «Это отличный шаг наших китайских коллег, реализующих масштабную программу развития хоккея в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине».

Напомним, в нынешнем турнире принимают участие восемь команд, которые разделены на две группы: А — Беларусь, Чехия, Китай, ОАЭ, В — Швеция, Швейцария, Россия, сборная Балкан.

В стартовых матчах Швейцария обыграла Китай — 7:4, а Россия разгромила сборную Балкан — 19:1. В вечерней программе матчи Беларусь — ОАЭ и Швеция — Чехия.