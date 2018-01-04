Определены приоритетные направления развития финансового рынка Беларуси

Национальный банк совместно с правительством определили приоритетные направления развития финансового рынка. Они сформулированы в основных направлениях денежно-кредитной политики на 2018 год.

Согласно документу, приоритетными направлениями развития финансового рынка будут развитие инвестиционного банкинга, рынка банковских облигаций, внедрение механизмов реструктуризации и секьюритизации, активизация использования финансовых инструментов срочных сделок, создание условий для деятельности банков в сфере коллективных инвестиций, пишет БелаПАН.

Продолжится мониторинг финансовой стабильности. Обеспечению финансовой стабильности будут способствовать мероприятия по ограничению системных рисков, сокращению объемов и оптимизации форм оказания государственной финансовой поддержки, совершенствованию надзора во всех сегментах финансового рынка.

Для развития и полноценного функционирования небанковского сегмента финансового рынка предусматривается дальнейшее совершенствование законодательства, регулирующего деятельность лизинговых и микрофинансовых организаций. Продолжится формирование комплексной нормативной правовой базы по созданию целостной системы защиты прав потребителей финансовых услуг.

Будет контролироваться соблюдение законодательства о лизинговой деятельности, деятельности микрофинансовых организаций, иных участников небанковского сегмента финансового рынка.

Национальный банк совместно с заинтересованными государственными органами продолжит проведение мероприятий по формированию условий для развития ипотечного кредитования. Дальнейшее развитие получит политика последовательного сокращения участия банков в директивном кредитовании и замещения его доступными кредитными ресурсами, основанными на рыночных механизмах и ориентированными на удовлетворение потребностей экономики и населения.

Предусматривается реализация мер по внедрению и развитию новых механизмов оказания государственной поддержки гражданам при кредитовании строительства жилья. Одним из таких механизмов является система жилищных строительных сбережений.