Возбуждены уголовные дела по фактам смертельных ДТП, где водители скрылись с места происшествия

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В Минской области возбуждены уголовные дела по фактам дорожно-транспортных происшествий, повлекших смерть пешеходов 3 января.

В Жабинковском районе два автомобиля переехали лежавшего на дороге мужчину и скрылись

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, в обоих случаях водители скрылись с места происшествия, а пешеходы скончались от полученных тяжких телесных повреждений.

Вечером 3 января в Логойском районе на проезжей части было обнаружено тело мужчины, местного жителя 1961 года рождения, с очевидными признаками наезда автотранспортом.

Следствием с участием экспертов проведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы и объекты. Органу дознания даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению автомобиля и лица, им управлявшего.

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Вечером 3 января в Молодечненском районе в машине скорой помощи от телесных повреждений, полученных в результате наезда автомобилем, скончался местный житель 1979 года рождения.

По данным фактам следователями возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В рамках расследования назначен ряд экспертиз, устанавливаются свидетели и очевидцы, проводится комплекс следственных действий.


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Тэги: ДТП Персона: Татьяна Белоног

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