На выходных в Беларуси ожидается дождь и мокрый снег

В ближайшие выходные в Беларуси будет сыро, сообщили в Гидрометцентре республики.

Так, в субботу ночью погоду обусловит атмосферный фронт, перемещающийся с Западной Европы, днем — поле пониженного атмосферного давления.

Ночью и утром на большей части территории страны, днем в отдельных районах выпадут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром по северо-востоку республики слабый гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +1..+7°С.

В воскресенье, по прогнозам синоптиков, ночью сохранится влияние поля пониженного давления, днем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.

В отдельных районах страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег, по югу с дождем. Ночью и утром местами слабый туман и гололед.

Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем от -2°С по северу до +6°С по югу.