Глава МИД Украины: украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, работающие в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.
«Беженцы — это категория международного права. Им нужно помогать. За 2 года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешение на работу, а более 2 млн — визы, потратив несколько млрд евро (польская статистика)», — сообщил Климкин.
По словам министра, ему, как математику, такое соотношение кажется очень симпатичным для польской экономики.
«Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши», — подчеркнул глава МИД.
2 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил, что его страна помогла снизить напряженность на восточных границах Евросоюза, приняв десятки тысяч беженцев с востока Украины и также более миллиона украинских трудовых мигрантов.
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