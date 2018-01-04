Глава МИД Украины: украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, работающие в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.

«Беженцы — это категория международного права. Им нужно помогать. За 2 года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешение на работу, а более 2 млн — визы, потратив несколько млрд евро (польская статистика)», — сообщил Климкин.

Біженці – це категорія міжнародного права. Їм потрібно допомагати. За 2 роки такий статус в Польщі отримали 88 українців. При цьому майже 300 тис одержали дозвіл на роботу, а більше 2 млн – візи, витративши кілька млрд євро (польська статистика:))) 1/2 https://t.co/Bkxd0LSJ9Y — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.

По словам министра, ему, как математику, такое соотношение кажется очень симпатичным для польской экономики.

«Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши», — подчеркнул глава МИД.

Мені, як математику, таке співвідношення видається дуже симпатичними для польської економіки. Навіть не враховуючи те, що саме українці рятують конкурентоспроможність економіки Польщі :) 2/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.

2 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил, что его страна помогла снизить напряженность на восточных границах Евросоюза, приняв десятки тысяч беженцев с востока Украины и также более миллиона украинских трудовых мигрантов.