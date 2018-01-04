Индекс Dow Jones впервые пробил отметку в 25000 пунктов

Промышленный индекс Dow Jones впервые в истории превысил отметку в 25000 пунктов. Об этом в четверг свидетельствуют данные торгов.

По данным на 19:42 мск по фиксингу, индекс Dow Jones прибавил 0,52% и составляет 25052,26 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,37% — до 2723,22 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,14% — до 7075,86 пунктов.

Таким образом рынок отреагировал на данные аналитиков Automatic Data Processing (ADP) о занятости в США, пишет «Прайм».

По подсчетам экспертов, число рабочих мест в американских частных компаниях в декабре выросло на четверть миллиона (по сравнению с ноябрем). Это значительно превысило ожидания участников рынка, которые прогнозировали рост на 191000.