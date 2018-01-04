Объединенная гражданская партия (ОГП) считает свое участие в выборах депутатов местных советов, которые состоятся 18 февраля, «ограниченным». Об этом заявил 4 января во время онлайн-конференции руководитель организации Анатолий Лебедько.

«Это означает, что у нас нет количественных установок. Мы сделали ставку на качество, — сказал политик. — Мы считаем бессмысленным стремиться к тому, чтобы выставить как можно большее количество людей, чтобы их включили в избирательные комиссии или зарегистрировали кандидатами. Власть учится работать, понимая, кто является их оппонентом».

По словам Лебедько, власти «назначают депутатов», пишет БелаПАН. «Хочу начать с терминологии. ОГП ясно и четко заявляет, что в Беларуси нет выборов, они не проводятся по стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Есть только избирательные политические кампании. Они важны, поэтому мы не бойкотируем эту кампанию», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что ОГП не участвует в избирательных кампаниях по одному и тому же сценарию. «Когда у нас была возможность обращаться к людям, предлагая бойкотировать выборы, мы это делали. Выставляли около 50 кандидатов в депутаты, которые выступали с одним и тем же обращением. Они говорили о программе «Миллион новых рабочих мест», что они знают, как их создать. Но пока голоса избирателей не считают, мы ее не можем реализовать», — сказал Лебедько.