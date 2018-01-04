У нас будет жесткая критика того, что делает власть, — лидер ОГП

«Не думаю, что можно говорить сейчас о слабости оппозиции. Об этом можно было бы говорить в 1995—1996 годах, когда были относительно свободные выборы», — заявил председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько 4 января во время онлайн-конференции, отвечая на вопрос БелаПАН.

По итогам назначенных на 18 февраля местных выборов будет образовано 1.309 местных советов, количество округов более 18 тыс. Вся оппозиция «закрывает» не более 500 округов.

«Сейчас проблема не в том, сколько будет выдвинуто кандидатов на местных выборах. Результат остается все равно один. Большая цифра может звучать только красивее для тех, кто в этих выборах не участвует», — сказал Лебедько.

Он предложил представить человека, которого на протяжении 20 лет выдвигают в избирательные комиссии, «он хочет выполнить свой гражданский долг, но его в комиссии не включают».

В проходящей избирательной кампании ОГП, отметил политик, сконцентрирована за наблюдением на участках, где есть «проходные кандидаты». «В их округах мы направили наблюдателей на все участки, и нам этого достаточно», — сказал он.

«Это — лакмусовая бумага. У нас будет жесткая критика того, что делает власть. Мы будем обращаться и к международному сообществу, так как страну нельзя отрезать от международных стандартов проведения выборов», — заявил Лебедько.