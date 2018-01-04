В США из-за морозов погибли 16 человек

За последнюю неделю в США из-за аномальных холодов и снегопадов погибли как минимум 16 человек.

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Как сообщается, шесть смертей, связанных с неблагоприятными погодными условиями, были зафиксированы в Висконсине, четыре — в Техасе, три — в Северной Каролине. В Мичигане, Миссури и Северной Дакоте из-за холода и снега погибло по одному человеку, пишет iz.ru со ссылкой на CNN.

Как отмечает телеканал, температура в отдельных штатах США опустилась на 15-20 градусов ниже нормы.

Так, например, в городе Сент-Луис в штат Миссури температура опустилась до минус 13 градусов в то время как среднегодовая норма для текущего месяца составляет около минус трех градусов.

А тем временем, к Восточному побережью приближается циклон, который синоптики окрестили «метеорологическая бомба». Этот погодный феномен характерен крайне низким уровнем давления в центре циклона и порывистым ветром, сила которого нарастает очень быстро. Зона низкого давления создает благоприятные условия для усиления штормового ветра.

Согласно Национальной океанической службе США, метеорологическая бомба возникает в результате резкого столкновения массы холодного и теплого воздуха.

По мнению синоптиков, наблюдаемый в эти дни феномен станет одним из сильнейших в истории: ветер может достигать разрушительной силы.

Ожидается высокий контраст температур: при глубоком минусе в Нью-Йорке буквально в 200 км юго-востоку температура воздуха может подняться до 20°С, отмечает Euronews.