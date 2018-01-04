Белорусы проиграли по буллитам датчанам и покинули элиту молодежного хоккея

Молодежная сборная Беларуси по хоккею (U-20) выбыла из топ-дивизиона чемпионата мира. 4 января в Баффало (США) во втором матче против датчан за право остаться в элите команда Юрия Файкова потерпела поражение по буллитам — 2:3 (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, буллиты — 2:4).

Голы: 0:1 (10.47), 0:2 (12.23), 1:2 — Максим Сушко (48.54, в большинстве 5 на 3, ассистент — Владислав Еременко), 2:2 — Илья Литвинов (49.40, в большинстве, Виктор Бовбель, Максим Сушко).

Буллиты: 0:0 (вратарь белорусской сборной парировал), 1:0 — Иван Дроздов, 1:1, 1:1 — Егор Шарангович (вратарь датчан парировал), 1:2, 2:2 — Владислав Михальчук, 2:3, 2:3 — Игорь Мартынов (мимо), 2:4.

Броски: 30 — 28 (7, 9, 9, 5, 0 — 11, 8, 3, 5, 1). Штрафное время: 33 — 10 (Лукашевич, 17.41, Дроздов, 24.14, Дерябин, 30.45 (5+20 мин.), Мартынов, 49.52, Еременко, 64.07 — 00.04, 26.40, 29.56, 47.04, 47.51).

Серия за выживание проводилась до двух побед одной из команд. Первую встречу скандинавы выиграли со счетом 5:4, забросив две шайбы на последней минуте.

На первой стадии ЧМ команды заняли последние места в своих группах. Белорусская сборная проиграла Швеции (1:6), Швейцарии (2:3), России (2:5) и Чехии (5:6). Датчане уступили американцам (0:9), финнам (1:4), канадцам (0:8) и словакам (1:5).