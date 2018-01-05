Розыск! В Минском районе пропал 11-летний мальчик

В Минском районе пропал 11-летний мальчик, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Он ушел из дома на ул.Фабричной в агрогородке Большевик 4 января около 17:00. К моменту позднего вечера четверга его местонахождение не было установлено.

Ребенок — ученик 5-го класса Городейской школы-интерната.

«Мама оставила его ненадолго одного дома, по всей вероятности он каким-то образом добрался до Минска, последний раз его видели около 19.00 в районе ул.Щедрина в Минске, — рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек. — Ранее он уже уходил из дома. Может находиться у торговых центров или ресторанов быстрого питания».

Приметы: на вид 11 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, лицо треугольное европейского типа, лоб средний по высоте и вертикальный, брови прямые, средние, рот средний, губы средней толщины, нос средний, уши треугольные, волосы прямые белокурые, глаза голубые, короткая стрижка, речь звонкая, ясная. Одет мальчик был в зеленую болоньевую куртку, штаны зеленого цвета и черные ботинки. При обнаружении можно связаться по номерам: +375295078640, +375296867690, 80172290704.

Фото УВД Миноблисполкома