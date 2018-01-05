Пропавший в Минском районе мальчик был обнаружен в маршрутке

Пропавшего в Минском районе мальчика нашел водитель столичной маршрутки.

Сегодня около 3:00 ребенка в Советское РУВД Минска привез водитель маршрутки. «Мальчик ехал с ним по всему маршруту и на конечной остановке не вышел. У мужчины это вызвало подозрение, он начал общаться с ребенком и понял, что что-то не так, поэтому доставил его в милицию», — рассказал БЕЛТА официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

Руководство УВД выражает благодарность гражданам с активной жизненной позицией за помощь в поиске ребенка.

Напомним, 4 января около 17:00 мальчик — ученик 5-го класса Городейской школы-интерната — ушел из дома на ул.Фабричной в агрогородке Большевик в Минском районе. В тот же вечер были организованы его поиски.