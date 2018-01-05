Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму на 327,6 тыс. рублей

Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму. Как сообщил Национальный центр правовой информации, постановлением Совета министров от 29 декабря 2017 года № 1045 Вьетнаму будут переданы продукты питания, палатки, передвижная дизельная электростанция и другие материальные ценности на 327 тыс. 575,48 рублей.

Обеспечить доставку гуманитарной помощи во Вьетнам поручено Министерству по чрезвычайным ситуациям и Министерству транспорта и коммуникаций.

Министерству финансов поручено за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, выделить средства для возмещения организациям стоимости отпущенных материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи.

В конце октября во Вьетнаме сильные ливни спровоцировали наводнения. Больше всего пострадали центральные провинции Тханьхоа и Нгеан, а также Шонла, Хоабинь и Йенбай на севере страны. Здесь оползни затопили и разрушили более 1,2 тысячи жилых домов, заблокировали автомобильное сообщение. Тысячи местных жителей вынуждено были покинуть свои жилища. В некоторых районах были подтоплены сельскохозяйственные земли, повреждены линии электропередачи и связи. Жертвами стихии стали не менее 40 человек, пишет БелаПАН.