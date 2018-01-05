Золотовалютные резервы Беларуси за 2017 год выросли на 2,4 млрд долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2018 года, по предварительным данным, составили 7 млрд 315,3 млн долларов (в эквиваленте). В целом по итогам 2017 года прирост резервов составил 2 млрд 388 млн долларов (48,5%), передает БелаПАН.

«Основными факторами роста уровня золотовалютных резервов в 2017 году стали привлечение средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов Республики Беларусь облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление траншей финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поступление средств кредита правительства Российской Федерации, а также увеличение стоимости монетарного золота», — прокомментировали в Нацбанке.

За декабрь 2017 года, сообщает Нацбанк, золотовалютные резервы снизились на 98,4 млн долларов (на 1,3%) после роста в ноябре 2017 года на 18,4 млн (на 0,2%).

«Сдерживающее влияние на динамику международных резервных активов в декабре оказало плановое погашение правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 501 млн долларов», — пояснил Нацбанк.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в декабре способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

Ранее Нацбанк заявлял, что минимальный уровень резервов, на который стоит ориентироваться Беларуси в будущем, — 10 млрд долларов. Такой уровень удовлетворял бы международные рейтинговые агентства, кредиторов и позволял бы стране заимствовать средства на внешних рынках капитала на более выгодных условиях.