Золотовалютные резервы Беларуси за 2017 год выросли на 2,4 миллиарда долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2018 года, по предварительным данным, составили 7 млрд 315,3 млн долларов США (в эквиваленте). В целом по итогам 2017 года прирост резервов составил 2 млрд 388 млн долларов США (48,5 процента), передает БелаПАН.

«Основными факторами роста уровня золотовалютных резервов в 2017 году стали привлечение средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов Республики Беларусь облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление траншей финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поступление средств кредита правительства Российской Федерации, а также увеличение стоимости монетарного золота», — прокомментировали в Нацбанке.

За декабрь 2017 года, сообщает Нацбанк, золотовалютные резервы снизились на 98,4 млн долларов США (на 1,3%) после роста в ноябре 2017 года на 18,4 млн (на 0,2%).

«Сдерживающее влияние на динамику международных резервных активов в декабре оказало плановое погашение правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 501 млн долларов США», — пояснил Нацбанк.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в декабре способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год был предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении МВФ не менее чем на 500 млн долларов США.

При этом правительством и Национальным банком в полном объеме были исполнены внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте, подчеркнул финансовый регулятор.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении стандарта МВФ увеличились на 751 млн долларов США (18%) и составили 4 млрд 927,2 млн долларов США (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов не менее чем на 500 млн долларов США.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения Правительством Республики Беларусь и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд долларов США.

Ранее Нацбанк заявлял, что минимальный уровень резервов, на который стоит ориентироваться Беларуси в будущем, — 10 млрд долларов. Такой уровень удовлетворял бы международные рейтинговые агентства, кредиторов и позволял бы стране заимствовать средства на внешних рынках капитала на более выгодных условиях.