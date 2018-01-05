Александра Саснович вышла в финал крупного турнира в Брисбене

23-летняя белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 88 мирового рейтинга) вышла в финал турнира серии «Премьер» в австралийском Брисбене с призовым фондом 894 700 долларов.

В полуфинале утром 5 января Саснович в двух сетах обыграла Анастасию Севастову (16) из Латвии — 7:6 (7:3), 6:4. Матч продолжался 1 час и 33 минуты.

В финале белоруска встретится с победительницей второго полуфинала между украинкой Елиной Свитолиной (6) и чешкой Каролиной Плишковой (4).

Саснович пробивалась в основную сетку турнира в Брисбене через квалификацию. В ней белоруска победила американку Джулию Боузрап (135) — 6:1, 6:4, австралийку Изабель Уоллас (№235) — 6:3, 6:1 и россиянку Полину Монову (178) — 3:6, 7:5, 6:2.

В стартовом круге основной сетки Саснович переиграла 11-ю ракетку мира Кристину Младенович из Франции — 1:6, 6:3, 7:5. В 1/8 финала белоруска победила эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (34) — 1:6, 7:6 (7:2), 6:3. В четвертьфинале Саснович в трех сетах обыграла 27-летнюю француженку Ализе Корне (№38) — 3:6, 6:2, 6:3.