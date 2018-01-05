В Пинске совершено разбойное нападение на частный дом: преступники оказали вооруженное сопротивление милиции

В Пинске совершено разбойное нападение на частный дом индивидуального предпринимателя. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Следствием установлено, что вечером 4 января злоумышленники проникли в дом индивидуального предпринимателя, связали его жену и малолетнюю дочь и под угрозой оружия потребовали деньги. Не растерявшись, мужчина сумел нажать тревожную кнопку.

Через четыре минуты на место происшествия прибыл наряд территориального подразделения Департамента охраны МВД. Сотрудники милиции заметили следы проникновения в жилище, а также мужчину в маске, скрывшегося в доме. Во время осмотра охраняемого объекта был обнаружен еще один нападавший. Подозреваемые оказали активное вооруженное сопротивление правоохранителям.

В результате применения физической силы и табельного оружия сотрудниками охраны были задержаны двое мужчин 1985 и 1989 годов рождения. В ходе задержания они получили огнестрельные ранения и незамедлительно были госпитализированы в лечебное учреждение, где находятся под усиленным конвоем. Хозяин дома и члены его семьи не пострадали.

Также в кратчайшие сроки в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции было установлено местонахождение еще двух подозреваемых в совершении нападения. В настоящее время они задержаны.

Работу следственно-оперативной группы координирует начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов. Также на место происшествия выбывали руководство областных управления внутренних дел, Департамента охраны и Государственного комитета судебных экспертиз.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжается проведение комплекса неотложных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и экспертных исследований для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета