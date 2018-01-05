В Гомеле «Опель» на переходе сбил пятилетнего мальчика

В Гомеле легковушка сбила на нерегулируемом пешеходном переходе пятилетнего ребенка.

Авария произошла 4 января около 19:10. По предварительной информации, 47-летний водитель «Опель Зафира» ехал по улице Ильича со стороны улицы Республиканской в направлении улицы Разина. В районе дома № 18 он совершил наезд на пятилетнего мальчика, который вместе со старшим братом 2001 года рождения переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован, сообщили TUT.by в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.