Бесправник сбежал с места ДТП, несмотря на травмы, но был задержан сотрудниками ГАИ

Вечером 4 января в Светлогорском районе произошло ДТП. 51-летняя женщина-водитель на автомобиле «Лада 21214» при обгоне выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Ауди 80» под управлением 17-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

С места происшествия водитель «Ауди 80» скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был установлен и задержан сотрудниками ГАИ.

Он, а также его пассажир получили ранения и госпитализированы в травматологическое отделение светлогорской районной больницы.

Водитель «Лады 21214» госпитализирована в реанимационное отделение больницы, сообщили БелаПАН в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.