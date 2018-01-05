Михаила Саакашвили заочно приговорили к трем годам тюрьмы в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признан виновным в злоупотреблении служебным положением у себя на родине. 5 января городской суд Тбилиси заочно приговорил политика к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банковского служащего в 2006 году.

Согласно приговору суда, в 2008 году Саакашвили превысил полномочия, помиловав четырех высокопоставленных грузинских полицейских, ранее осужденных в качестве фигурантов дела об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

Как заявила после оглашения приговора адвокат бывшего президента София Гогличидзе, в деле нет ни одного свидетельства вины Саакашвили, пишет Meduza.