Дмитрий Войтюшкевич представил танцевальную «Калядку» на слова Владимира Некляева

Накануне праздничного концерта, который состоится 7 января в минском Дворце культуры им. Шарко (ул. Уральская, 3), Дмитрий Войтюшкевич представил новую песню «Калядка» на слова Владимира Некляева. Это первая за много лет танцевальная запись артиста.

Композицию сопровождает видео, снятое перед Новым годом в Минске и окрестностях видеооператором компании БелаПАН Сергеем Сацюком.

«Это такой немного шальной эксперимент — попытка сделать песню, которая может звучать на современных массовых праздниках в городе. Сейчас очень мало танцевальных композиций на белорусском. И если для молодежной публики качественные вещи делает Shuma, то для взрослой и неэстетской аудитории совсем ничего нет», — рассказал Войтюшкевич.

Концерт 7 января пройдет в традиционном для Войтюшкевича и WZ-Orkiestra лирическом ключе и живом звучании. Будут лучшие песни из разных альбомов, а также праздничные и детские.