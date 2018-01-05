Видеофакт. Лукашенко усадили на лавку штрафников

/ Спорт
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В первом для команды президента Беларуси матче на Рождественском хоккейном турнире случилась нестандартная ситуация. Две минуты штрафа за нарушение правил получил Александр Лукашенко.

В третьем периоде матча против ОАЭ судья усадил главу белорусского государства на скамейку штрафников за атаку соперника во время вбрасывания в центральном круге.

Команда президента одержала победу со счетом 12:7, а сам Лукашенко забросил три шайбы и сделал три передачи.

 

 


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Тэги: Рождественский турнир Персона: Александр Лукашенко

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