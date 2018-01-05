Еще два моста в Беларуси могут признать аварийными

Еще два моста в Беларуси могут быть признаны аварийными, сообщил БЕЛТА начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев.

Он напомнил, что после того, как было перекрыто движение по мосту через Припять в Житковичском районе, была создана специальная комиссия, которая проверяет все подобные конструкции в Беларуси. Всего в стране пять таких мостов: один из них уже реконструирован (мост через Березину в районе Бобруйска), на мосту через Припять движение полностью остановлено, на мосту через Сож введены ограничения по грузоподъемности транспортных средств. Решение пока не принято по мосту через Западную Двину в районе Новополоцка и городскому мосту в Бобруйске.

«Пока официального отчета нет, есть предварительные заключения по вопросам, которые требовали немедленного решения, как с мостом через Сож. Два оставшихся моста тоже могут быть признаны аварийными, но уже после того, как будет готов окончательный отчет комиссии. Мы планируем получить его до конца января», — отметил Александр Головнев.

Он уточнил, что, скорее всего, и на этих мостах будет введено ограничение по грузоподъемности. Специалист пояснил, что конструкция таких мостов является крайне неудачной. «Сборно-коробчатое строение с клеевыми стыками применялось только при строительстве мостов в Беларуси и России. И это крайне неудачные проекты. Использовалась технология, которая не обладает достаточной надежностью и долговечностью: мосты рассчитаны на нагрузки до 30 т, тогда никто не знал, что могут быть 50-тонные грузовики», — рассказал он.

Сообщение о том, что на трассе Р88 Житковичи - Д.Городок - граница Украины образовалась трещина в конструкции моста через реку Припять, поступило 7 декабря в 12:20 в МЧС. В оперативном режиме движение было перекрыто, а 10 декабря там была организована понтонная переправа. По оценкам специалистов, мост закрыт на год. В начале января появилось сообщение, что еще один мост признан аварийным — мост через Сож на трассе М8. В целях безопасности по нему ограничено движение транспортных средств, полная масса которых превышает 5 т. Движение для легковых машин открыто. В ближайшее время будут определены вид и сроки ремонта моста.