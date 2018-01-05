Мать задержанного в Украине Юрия Политики: «друзей» ему предоставили, чтобы подставить

Мать задержанного в Украине по подозрению в шпионаже гражданина Беларуси Юрия Политики Ирина Политика обратилась в БелаПАН с письмом, в котором сообщает, что ее сын выехал в Украину, чтобы получить работу в логистической компании.

«Хочу особо подчеркнуть, что у моего сына Политика Юрия Александровича есть серьезные проблемы со здоровьем, он перенес онкологическое заболевание, вследствие чего ему была удалена почка, и в настоящее время он является инвалидом», — написала она. В связи с этим Ирина Политика считает применение к ее сыну пыток, о которых он сообщил, бесчеловечным обращением.

«Мой сын любил Украину, всегда хорошо отзывался о людях, с которыми общался, и даже не мог допустить подобной ситуации. Теперь я понимаю, что за каждым шагом его следили, «друзей» ему предоставили, которые водили его за нос, обещав работу в логистической компании, зная, что на другое он не согласится, все делали, чтобы подставить его, а потом два выхода: или вербовка, или уголовное дело», — отметила она.

Связаться с Ириной Политикой для комментария пока не удается.

В свою очередь в белорусском посольстве в Украине ожидают, что официальное обвинение Политике будет предъявлено на следующей неделе. Об этом БелаПАН сообщил старший советник, консул посольства в Украине Сергей Бобов.

По словам дипломата, расследование уголовного дела завершено, сейчас белорус, находящийся в СИЗО в Чернигове, и его адвокат знакомятся с материалами дела, поскольку на следующей неделе ожидается предъявление обвинительного заключения.

Бобов уточнил, что последний консульский доступ к Политике был предоставлен 8 декабря. «Мы встречаемся раз в месяц. За это время Юрий Политика жалоб на условия содержания и состояние здоровья не высказывал. Очередная встреча, если следственные органы разрешат, запланирована на следующей неделе», — отметил он.

Как сообщалось, Юрий Политика был задержан Службой безопасности Украины 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Ярыловичи» Черниговского пограничного отряда. 4 января в СМИ были опубликованы отрывки его обращения в посольство Беларуси, в котором он описал обстоятельства задержания. Обвиняемый утверждает, что во время задержания сотрудники Службы безопасности Украины применяли по отношению к нему пытки (моральное давление и физическую силу), в связи с чем он вынужден был оклеветать себя.