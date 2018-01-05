В Мяделе гаишники забрали у парня мопед, а он поджег их машины

В Мяделе закончено расследование уголовного дела по поджогу милицейской «Лады Приоры» в гараже отделения милиции курортного поселка Нарочь. Следователи передали дело прокурору Мядельского района для направления в суд.

Прокурор Иван Малофей рассказал kraj.by, что в совершении преступления обвиняется 22-летний житель поселка Нарочь.

Преступление было совершено ночью 5 октября 2017 года. Около 03:30 в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, у которого сотрудники ГАИ накануне забрали мопед, залез в служебный гараж отделения милиции, камнем сбив навесной замок входной двери. В гараже стояли две милицейские «Лады» и мопед обвиняемого. По предварительной версии следствия, парень слил бензин с мопеда, облил им правое переднее колесо одной из машин и зажигалкой поджег его.

Машина загорелась. Огонь перекинулся на второй автомобиль, а также крышу гаража.

В результате пожара «Лада», которую поджег злоумышленник, уничтожена полностью. Вместе с ней сгорели сигнальная громкоговорительная установка, радиостанция, аварийный дорожный знак, автомобильная аптечка и 17 литров бензина. Во второй машине огнем испорчены сигнальная установка, передний бампер, указатель левого поворота, левая фара, левое зеркало заднего вида, ручки дверей. Пожар также повредил кровлю гаража.

Общий ущерб, причиненный мядельской милиции, оценивается в 9833 рубля 29 копеек, что является крупным размером.

Обвиняемый имеет среднее образование, временно не работает, не судим, не женат.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось по второй части статьи 218 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом и повлекшее причинение ущерба в крупном размере). Преступление наказывается ограничением свободы до пяти лет или лишением свободы от трех до десяти лет.