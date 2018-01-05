Капский прокомментировал информацию о назначении Дулуба главным тренером БАТЭ

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Глава ФК БАТЭ Анатолий Капский рассказал, как обстоят дела с заключением контракта с Олегом Дулубом, которого белорусское телевидение уже анонсировало в роли будущего главного тренера многолетнего чемпиона страны.

Капский прокомментировал информацию о назначении Дулуба главным тренером БАТЭ

По словам Капского, в настоящее время между клубом и специалистом «нет и близко» контракта, передает Еврорадио.

Он посоветовал следить за официальной информацией, которая публикуется на сайте клуба.

Напомним, по каналу «Беларусь 5» была озвучена информация, что Олег Дулуб, Дмитрий Молош и Василий Хомутовский войдут в тренерский штаб «желто-синих».

 


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Тэги: БАТЭ Персона: Анатолий Капский Олег Дулуб Дмитрий Молош Василий Хомутовский

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