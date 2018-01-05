Мартен Фуркад выиграл спринт в Оберхофе, Сергей Бочарников — 18-й

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В немецком Оберхофе в рамках 4-го этапа Кубка мира прошла мужская спринтерская гонка, в которой представитель Беларуси Сергей Бочарников показал высокий для белорусских биатлонистов результат.

Мартен Фуркад выиграл спринт в Оберхофе, Сергей Бочарников — 18-й

Первенствовал же сегодня француз Мартен Фуркад, который прошел дистанцию без промахов за 25 минут 3,3 секунды. Отстрелявшийся на ноль норвежец Эмил-Хегле Свендсен проиграл победителю 8,1 секунды. Третьим стал Йоханнес Бё из Норвегии: у него при двух промахах 10,2 секунды отставания от лидера.

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Вот как выступили белорусы:

18. Сергей Бочарников: +1.25,5 (1+0);

49. Дмитрий Абашев: +2.10,8 (1+0);

56. Роман Елётнов: +2.26,2 (1+2);

63. Владимир Чепелин: +2.38,3 (2+1).

Завтра пройдут женская и мужская гонки преследования.

Этап завершится в воскресенье эстафетами.

 

Фото biathlonworld.com

 


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Тэги: биатлон Персона: Мартен Фуркад Эмил-Хегле Свендсен Йоханнес Бё Сергей Бочарников Дмитрий Абашев Роман Елётнов Владимир Чепелин Город: Оберхоф

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