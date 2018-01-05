Мартен Фуркад выиграл спринт в Оберхофе, Сергей Бочарников — 18-й

В немецком Оберхофе в рамках 4-го этапа Кубка мира прошла мужская спринтерская гонка, в которой представитель Беларуси Сергей Бочарников показал высокий для белорусских биатлонистов результат.

Первенствовал же сегодня француз Мартен Фуркад, который прошел дистанцию без промахов за 25 минут 3,3 секунды. Отстрелявшийся на ноль норвежец Эмил-Хегле Свендсен проиграл победителю 8,1 секунды. Третьим стал Йоханнес Бё из Норвегии: у него при двух промахах 10,2 секунды отставания от лидера.

Вот как выступили белорусы:

18. Сергей Бочарников: +1.25,5 (1+0);

49. Дмитрий Абашев: +2.10,8 (1+0);

56. Роман Елётнов: +2.26,2 (1+2);

63. Владимир Чепелин: +2.38,3 (2+1).

Завтра пройдут женская и мужская гонки преследования.

Этап завершится в воскресенье эстафетами.

Фото biathlonworld.com