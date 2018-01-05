Александр Ермакович покинул БАТЭ

Футбольный клуб БАТЭ объявил о прекращении сотрудничества с Александром Ермаковичем, который с октября 2013 года занимал должность главного тренера.

За время, проведенное на капитанском мостике, Ермакович завоевал с «желто-синими» 10 трофеев (пять чемпионских титулов, один Кубок страны и четыре Суперкубка).

Как отметили в пресс-службе БАТЭ, «Александр Владимирович посчитал, что наступило время, чтобы сменить обстановку. ФК БАТЭ с пониманием отнесся к этому решению. Мы выражаем Александру Владимировичу Ермаковичу сердечную благодарность за преданность делам нашего клуба, за заслуги перед ним и искренне желаем ему успехов на новом рабочем месте!»

Как уже сообщалось, скорее всего, новым главкомом «желто-синих» станет Олег Дулуб, хотя руководитель клуба Анатолий Капский утверждает, что до подписания контракта еще далеко.