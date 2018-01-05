Под флагом России на Рождественском турнире играет команда «Стройгазмонтаж»
Под флагом России на Рождественском хоккейном турнире в Минске играет клуб «Стройгазмонтаж», выступающий в Золотом дивизионе Российской товарищеской хоккейной лиги (РТХЛ).
«Стройгазмонтаж» базируется на катке в Горках-2 на Рублево-Успенском шоссе под Москвой. Клуб содержится компанией «Стройгазмонтаж», принадлежащей российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Именно этой компании было доверено строить мост через Керченский пролив.
В состав клуба входит немало бывших профессиональных хоккеистов, поигравших в КХЛ, ВХЛ и за рубежом. К сожалению, ростеры команд, участвующих в Рождественском турнире, в свободном доступе отсутствуют, поэтому неизвестно, кто из состава клуба заявлен на этот турнир и усиливалась ли команда игроками из других клубов.
Исходя из списка команды на сайте РТХЛ и опубликованной выписки из протокола матча Россия — команда Балкан с фамилиями игроков, участвовавших в голевых комбинациях, можно выделить хоккеистов «Стройгазмонтажа», которые в свое время играли в Континентальной хоккейной лиге:
нападающие — Алексей Бадюков, 349 матчей за «Ак Барс», московское «Динамо», ЦСКА, «Витязь», «Торпедо» и «Авангард»;
Игорь Емелеев, 316 матчей за «Нефтехимик», СКА, московское «Динамо», «Нефтехимик», «Югру», «Автомобилист» и «Северсталь»;
Александр Бутурлин, 253 матча за «Ладу», «Спартак», «Трактор» и «Амур»;
Александр Суглобов, 210 матчей за ЦСКА, «Спартак», «Сибирь», «Торпедо» и «Трактор»;
Алексей Крутов, 174 матча за «Автомобилист», «Атлант», Нефтехимик», «Спартак» и «Сочи»;
Павел Бойченко, 161 матч за СКА, «Витязь» и «Трактор»;
Денис Карцев, 114 матчей за «Ладу», «Химик» и «Сибирь»;
Сергей Арекаев, 102 матча за ХК МВД, «Нефтехимик» и «Амур»;
Владислав Евсеев, 60 матчей за «Витязь»;
Андрей Заболтнев, 50 матчей за «Спартак», «Северсталь», «Торпедо» и «Витязь»;
Сергей Лучинкин, 45 матчей за «Химик»;
Василий Чистоклетов, 30 матчей за ХК МВД, «Сибирь» и «Атлант»;
Сергей Королев, 29 матчей за «Химик» и «Нефтехимик»;
Иван Новосельцев, 29 матчей за «Химик»;
Дмитрий Субботин, 19 матчей за ХК МВД;
Александр Осипенко, 5 матчей за «Витязь» и «Спартак»;
Дмитрий Коротков, 5 матчей за «Химик».
защитники — Алексей Гришин, 130 матчей за «Витязь», «Металлург» (Новокузнецк), «Спартак», «Салават Юлаев», «Нефтехимик», СКА, «Витязь» и «Амур»;
Сергей Зуборев, 108 матчей за «Витязь»;
Марат Давыдов, 51 матч за новокузнецкий «Металлург».
вратари — Евгений Царегородцев, 42 матча за «Авангард» и «Автомобилист»; Дмитрий Яковлев, два сезона провел в составе «Атланта», но в официальных матчах в КХЛ на лед не выходил.
Также в составе «Стройгазмонтажа» играет белорусский хоккеист Артем Божко, выступавший в экстралиге чемпионата Беларуси за «Гомель» и «Неман» и привлекавшийся в сборную Беларуси.
В первом матче Рождественского турнира команда России обыграла команду Балкан — 19:1, а сегодня встретится со Швецией. В Минске команда играет в своей обычной оранжево-белой форме — с символикой клуба и логотипами спонсоров.
Ранее на Рождественский турнир под флагом России приезжала сильная команда «Газпрома», составлявшая конкуренцию профессионалам из команды президента Беларуси, но уже второй год поряд в Минск приезжают другие команды — в 2017-м это был клуб «Самрау» из Уфы.
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