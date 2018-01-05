Под флагом России на Рождественском турнире играет команда «Стройгазмонтаж»

Под флагом России на Рождественском хоккейном турнире в Минске играет клуб «Стройгазмонтаж», выступающий в Золотом дивизионе Российской товарищеской хоккейной лиги (РТХЛ).

«Стройгазмонтаж» базируется на катке в Горках-2 на Рублево-Успенском шоссе под Москвой. Клуб содержится компанией «Стройгазмонтаж», принадлежащей российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Именно этой компании было доверено строить мост через Керченский пролив.

В состав клуба входит немало бывших профессиональных хоккеистов, поигравших в КХЛ, ВХЛ и за рубежом. К сожалению, ростеры команд, участвующих в Рождественском турнире, в свободном доступе отсутствуют, поэтому неизвестно, кто из состава клуба заявлен на этот турнир и усиливалась ли команда игроками из других клубов.

Исходя из списка команды на сайте РТХЛ и опубликованной выписки из протокола матча Россия — команда Балкан с фамилиями игроков, участвовавших в голевых комбинациях, можно выделить хоккеистов «Стройгазмонтажа», которые в свое время играли в Континентальной хоккейной лиге:

нападающие — Алексей Бадюков, 349 матчей за «Ак Барс», московское «Динамо», ЦСКА, «Витязь», «Торпедо» и «Авангард»;

Игорь Емелеев, 316 матчей за «Нефтехимик», СКА, московское «Динамо», «Нефтехимик», «Югру», «Автомобилист» и «Северсталь»;

Александр Бутурлин, 253 матча за «Ладу», «Спартак», «Трактор» и «Амур»;

Александр Суглобов, 210 матчей за ЦСКА, «Спартак», «Сибирь», «Торпедо» и «Трактор»;

Алексей Крутов, 174 матча за «Автомобилист», «Атлант», Нефтехимик», «Спартак» и «Сочи»;

Павел Бойченко, 161 матч за СКА, «Витязь» и «Трактор»;

Денис Карцев, 114 матчей за «Ладу», «Химик» и «Сибирь»;

Сергей Арекаев, 102 матча за ХК МВД, «Нефтехимик» и «Амур»;

Владислав Евсеев, 60 матчей за «Витязь»;

Андрей Заболтнев, 50 матчей за «Спартак», «Северсталь», «Торпедо» и «Витязь»;

Сергей Лучинкин, 45 матчей за «Химик»;

Василий Чистоклетов, 30 матчей за ХК МВД, «Сибирь» и «Атлант»;

Сергей Королев, 29 матчей за «Химик» и «Нефтехимик»;

Иван Новосельцев, 29 матчей за «Химик»;

Дмитрий Субботин, 19 матчей за ХК МВД;

Александр Осипенко, 5 матчей за «Витязь» и «Спартак»;

Дмитрий Коротков, 5 матчей за «Химик».

защитники — Алексей Гришин, 130 матчей за «Витязь», «Металлург» (Новокузнецк), «Спартак», «Салават Юлаев», «Нефтехимик», СКА, «Витязь» и «Амур»;

Сергей Зуборев, 108 матчей за «Витязь»;

Марат Давыдов, 51 матч за новокузнецкий «Металлург».

вратари — Евгений Царегородцев, 42 матча за «Авангард» и «Автомобилист»; Дмитрий Яковлев, два сезона провел в составе «Атланта», но в официальных матчах в КХЛ на лед не выходил.

Также в составе «Стройгазмонтажа» играет белорусский хоккеист Артем Божко, выступавший в экстралиге чемпионата Беларуси за «Гомель» и «Неман» и привлекавшийся в сборную Беларуси.

В первом матче Рождественского турнира команда России обыграла команду Балкан — 19:1, а сегодня встретится со Швецией. В Минске команда играет в своей обычной оранжево-белой форме — с символикой клуба и логотипами спонсоров.

Ранее на Рождественский турнир под флагом России приезжала сильная команда «Газпрома», составлявшая конкуренцию профессионалам из команды президента Беларуси, но уже второй год поряд в Минск приезжают другие команды — в 2017-м это был клуб «Самрау» из Уфы.