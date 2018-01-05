Со следующей недели в Беларуси похолодает

В воскресенье, начиная с северных районов Беларуси, на территорию страны начнет поступать более холодная воздушная масса из Скандинавии.

Как сообщили в Белгидромете, в отдельных районах республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по югу с дождем.

Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем от -2°С по северу до +6°С по югу.

Со следующей недели погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в северо-восточных районах страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны возможен небольшой кратковременный снег.

В отдельных районах по северо-востоку республики ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная днем -3..+2°С.