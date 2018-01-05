Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Игры престолов»

Телеканал HBO подтвердил высказывавшиеся ранее предположения о графике выхода восьмого, финального, сезона сериала «Игра престолов».

Как сообщается, полюбившийся миллионам сериал выйдет на экраны в 2019 году. Точная дата премьеры пока не сообщается.

Детали сюжета пока держатся в секрете. По неподтвержденной пока информации, создатели шоу намерены снять сразу несколько финальных сцен разного содержания, а какая из них в итоге войдет в восьмой сезон, не будут знать даже исполнители главных ролей.

Среди постановщиков окажутся создатель лучших эпизодов шоу Мигель Сапочник, а также Дэвид Наттер, Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс.

Двум последним, как ожидается, предстоит снять заключительную серию «Игры престолов», пишет kinonews.ru.