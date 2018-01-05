Беларусь примет на оздоровление более 150 сирийских детей

Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым предусмотрено выделение финансовых средств для организации в январе 2018 года отдыха и оздоровления 153 детей из Сирии в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

Как сообщает пресс-служба президента, программой пребывания предусматривается оказание детям санаторно-оздоровительных услуг, а также проведение для них экскурсионно-культурных мероприятий в Минске и регионах страны, пишет БелаПАН.