Беларусь примет на оздоровление более 150 сирийских детей

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Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым предусмотрено выделение финансовых средств для организации в январе 2018 года отдыха и оздоровления 153 детей из Сирии в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

Как сообщает пресс-служба президента, программой пребывания предусматривается оказание детям санаторно-оздоровительных услуг, а также проведение для них экскурсионно-культурных мероприятий в Минске и регионах страны, пишет БелаПАН.


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Тэги: Беларусь-Сирия оздоровление детей Персона: Александр Лукашенко

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