В Лунинце «Фольксваген» сбил 9-летнюю девочку

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лунинце во дворе дома №115 по улице Красной — ребенок с переломом ключицы доставлен в больницу.

По информации представителя отдела ГАИ Лунинецкого РОВД Андрея Конопацкого, о происшествии в милицию сообщили медики. Девочка рассказала, что ее сбил автомобиль.

Предварительно установлено, что наезд на внезапно выбежавшую на проезжую часть школьницу совершил 52-летний местный житель.

Известно, что водитель автомобиля был трезв, сообщает media-polesye.by.