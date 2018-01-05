В Лунинце «Фольксваген» сбил 9-летнюю девочку

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лунинце во дворе дома №115 по улице Красной — ребенок с переломом ключицы доставлен в больницу.

Бесправник сбежал с места ДТП, несмотря на травмы, но был задержан сотрудниками ГАИ

По информации представителя отдела ГАИ Лунинецкого РОВД Андрея Конопацкого, о происшествии в милицию сообщили медики. Девочка рассказала, что ее сбил автомобиль.

Предварительно установлено, что наезд на внезапно выбежавшую на проезжую часть школьницу совершил 52-летний местный житель.

Известно, что водитель автомобиля был трезв, сообщает media-polesye.by.


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Тэги: ДТП Персона: Андрей Конопацкий Город: Лунинец

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