Лукашенко отсрочил возврат займов ряду предприятий системы Минпрома и «Беллегпрома»

Александр Лукашенко принял решения по поддержке отдельных предприятий системы Министерства промышленности и «Беллегпрома». Глава государства подписал соответствующие указы, сообщает пресс-служба президента.

Предприятиям предоставлена отсрочка по возврату заемных средств, а также рассрочка по уплате процентов за предоставленные банковские кредитные ресурсы, пишет БелаПАН.

При этом с учетом требований главы государства предложенные сроки возврата выделенных средств были сокращены, а также ужесточены условия предоставления государством поддержки.

За невыполнение поручений по выходу на эффективную работу ряда предприятий промышленного и строительного комплекса ответственные должностные лица решением Александра Лукашенко привлечены к дисциплинарной ответственности (предупреждены о неполном служебном соответствии).