Белорусских милиционеров начали учить английскому языку

В преддверии вторых Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Минске, более 400 милиционеров пройдут специальные языковые курсы.

Фото pixabay.com

Как пишет БЕЛТА со ссылкой на газету «На страже», милицейское ведомство трехмесячные курсы английского языка пройдут сотрудники органов внутренних дел из Минска, Могилевской и Минской областей.

Кроме этого, возможность подучить английский будет у сотрудников Департамента охраны и военнослужащих внутренних войск.

Главная задача предстоящей учебы — «научить вести диалог с гражданами иностранных государств по различным вопросам, которые могут возникнуть у иностранцев в нашей стране», сказал представитель главного управления кадров МВД Дмитрий Мазаник.

По его словам, в настоящее время учебу уже проходит 100 человек (75 — в Академии МВД и 25 — в Могилевском институте МВД).

Поэтапно планируется подготовить более 400 сотрудников, которые будут непосредственно участвовать в обеспечении общественной безопасности на Играх.

Напомним, вторые Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня 2019 года.

Ожидается, что более четырех тысяч спортсменов разыграют 198 комплектов медалей в 15 видах спорта.