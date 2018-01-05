В деятельности минского «Гордорстроя» усмотрели признаки коррупции

Прокуратура Центрального района Минска провела проверку исполнения ГП «Гордорстрой» требований антикоррупционного законодательства. В ходе проверки, как сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси, по нескольким объектам при проведении государственных закупок товаров (работ, услуг) выявлены нарушения процедуры открытого конкурса.

Они выразились в неправомерном и необоснованном отклонении предложения участника тендера — коммунального унитарного предприятия «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома», пишет БелаПАН.

Для устранения выявленных нарушений законодательства городская прокуратура внесла представление председателю Минского горисполкома. В нем потребовано устранить выявленные нарушения, а также причины и условия, им способствовавшие.

Представление, как сообщает Генпрокуратура, рассмотрено на выездном заседании комиссии по противодействию коррупции Мингорисполкома с участием прокурора Минска Сергея Хмарука и заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Юркевича.

«По итогам его рассмотрения выработан ряд профилактических мер, направленных на недопущение нарушений законодательства в сферах борьбы с коррупцией и осуществления государственных закупок товаров (работ, услуг). В частности, КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» необходимо на регулярной основе осуществлять мониторинг соблюдения порядка осуществления процедур государственных закупок товаров (работ, услуг) подчиненными Мингорисполкому и администрациям районов Минска организациями», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Главному финансовому управлению Мингорисполкома совместно с управлением ведомственного контроля поручено рассмотреть вопрос о проведении в 2018 году внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности ГП «Гордорстрой».

Для изучения законодательства, регулирующего осуществление государственных закупок товаров (работ, услуг), будут проведены обучающие семинары.

За допущенные нарушения требований законодательства о борьбе с коррупцией и государственных закупках товаров (работ, услуг) 10 должностных лиц ГП «Гордорстрой», в том числе директор предприятия, привлечены к дисциплинарной ответственности.