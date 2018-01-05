«Беллегпром» хочет делать обшивку для салонов Geely

Предприятия «Беллегпрома» рассчитывают выполнять заказы на изготовление обшивки для салонов собираемых в Беларуси китайских автомобилей Geely. Об этом говорилось 5 января на совместном совещании по вопросам межотраслевой кооперации с организациями концернов «Беллегпром» и «Беллесбумпром».

Как сообщается на сайте «Беллегпрома», после глубокой модернизации предприятий концерна появились возможности изготовления и наработки новых видов продукции. Для мебельных производств актуальными являются три вида продуктов легпрома: ткани, кожа и фурнитура, пишет БелаПАН.

Так, предприятия кожевенной отрасли после техперевооружения расширили ассортимент и повысили качество выпускаемой продукции. Появились новые возможности обработки и покраски, выпуска лимитированных партий.

«Сегодня ведутся переговоры с СЗАО «Белджи» по выполнению заказов на изготовление обшивки для салонов автомобилей», — сообщили в концерне.

В «Беллегпроме» отмечают, что отечественные текстильные предприятия сегодня имеют большой потенциал изготовления продукции — как технологический, так и дизайнерский.

«Это нанесение различного вида принтов и печати, изготовление жаккардовых и тканей различных составов — от натуральных на 100% до различных сочетаний с полиэфирами, а также выпуск минимальных партий в кратчайшие сроки. Конкуренция в мире по тканям высокая, и предприятия концерна готовы к плодотворному и тесному сотрудничеству с каждым мебельным предприятием индивидуально», — говорится в сообщении.