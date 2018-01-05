Макей: Беларусь не собирается где-то устраивать цветные революции

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск не планирует предъявлять политические или военные претензии другим государствам.

Как заявил министр в эфире «Беларусь 1», Минск не может и не собирается «организовывать цветные революции», не может и не хочет «предъявлять какие-то претензии — территориальные, военные, политические — другим государствам».

Он вновь подчеркнул, что Беларусь хочет «наладить взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество со своими партнерами».

Макей утверждает, что Минск ищет то, что принесет пользу белорусам, пишет БЕЛТА.