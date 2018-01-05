Умерла известная врач-телеведущая Ирина Чукаева

/ Мир
Просмотров: 396 Комментариев: 0

Российские СМИ сегодня сообщили о смерти известной врача-телеведущей Ирины Чукаевой. По предварительным данным, диагноз — осложнение после пневмонии.

 

По информации «МК», Ирина Чукаева скончалась в 13-й горбольнице. Ей было 67 лет.

Ирина Чукаева — врач-кардиолог, завкафедрой клинической терапии медуниверситета имени Пирогова, профессор.

Она являлась заведующей московским отделением Российского медицинского общества артериальной гипертонии.

На протяжении десяти лет она была автором и ведущей программы «Студия «Здоровье» сначала на канале «Россия», а затем на ОРТ.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: телевидение пневмония Персона: Ирина Чукаева Город: Москва

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)